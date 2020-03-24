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أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تطلق حملة "صحتك تهمنا" لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
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سامح سلام

أطلقت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مبادرة جديدة تحت عنوان "صحتك تهمنا".


تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم المعرفي بشكل عملي وفعال للمواطنين، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، والحد من آثاره السلبية الخطيرة على حياة وصحة أفراد العائلة المصرية.


كما تهدف المبادرة أيضا إلى نشر ثقافة التغذية الصحية لدعم المناعة، من خلال صفحاتها ومواقعها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، في شكل حلقات توعوية يقدمها الدكتور نادر قلينى، الاستشاري الدولي للصحة والتنمية.


 وقال رئيس الإنجيلية "إن إطلاق مبادرة صحتك تهمنا يأتي ضمن استراتيجية رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر لمواجهة الأزمات الطارئة، والتي تحتاج إلى تدخل لمواجهة خطر قد يلحق بالشعب المصري.


وتابع قائلا، إنه بجانب المجهود المبذول من الدولة المصرية لمواجهة مخاطر انتقال فيروس كوفيد-19، يحتاج المواطنون المصريون إلى التعرف على أحدث الطرق والوسائل العلمية والطبية لمواجهة التحديات والتأثيرات التي قد يواجهونها جراء انتشار فيرس كورونا".

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