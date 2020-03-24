فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في كوت ديفوار بسبب فيروس كورونا

أعلنت ساحل العاج (كوت ديفوار) فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.





وقرر رئيس كوت ديفوار إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفرض حظر تجول ليلي وعزلًا تدريجيا للسكان، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال في كلمة مخاطبا المواطنين "لمواجهة تفشي الوباء.. قررنا سريان حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحًا اعتبارًا من 24 مارس"، إضافة إلى فرض عزلًا تدريجي للسكان بحسب المناطق وبحسب تطور الوباء.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 350 ألف حالة إصابة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



