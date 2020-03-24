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محافظات

نائب محافظ الغربية بجولته فى المحلة: لن نسمح باستغلال أزمة كورونا بالبناء على الأراضى الزراعية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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احمد علي
قام د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية بجولة مساء أمس، بصحبته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى، لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا فى قرية الهياتهم بمركز المحلة، أمر نائب المحافظ بفض عدد من الأفراح بالقرية منعا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين.

كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الخماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.

وأثناء جولته، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بإلقاء القمامة بأحد المصارف على طريق الهياتم، وعلى الفور أمر برفع القمامة واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط أحد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء على الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ على الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الإجراءت القانونية، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تضر بالصالح العام.

وأشاد د. عطا بوعي أصحاب المحلات والتزامهم بقرار الدولة بالغلق في الساعة السابعة مما يعكس نجاح حملات التوعية التى أطلقتها المحافظة لتعزيز الإجراءات الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا.
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