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وزيرة الصحة: نسبة الشفاء من كورونا في مصر كبيرة وعلاج 158 حالة..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:22 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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محمود محسن

  أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أننا لازلنا في مرحلة التحكم بـ فيروس كورونا حتى الآن مؤكدة  أن هدفنا أن يكون منحنى الاصابات لا يصل إلى الذروة مثل الدول الأخرى.

وأضافت  وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أن عدم انتشار المرض بشكل سريع يساهم في اعطائنا وقت لابتكارعلاج مشيرة إلى أنه كلما قلت الإصابة كلما كان هناك فرصة للعلاج أفضل.

وتابعت وزيرة الصحة أننا نقوم بالتقصي والعزل الذاتي للأسر والمخالطين للمصاب خاصة فى الحالات المكتشفة مؤكدة أنه إذا  تم الوصول لأكثر من 1000 إصابة يعد ذلك مؤشر خطير ومقلق وإذا تم مدى قصير.

وأشارت الدكتورة هالة زايد الى أن هناك أكثر من 68 حالة خرجت من المستشفيات وأكثر من 90 شخص تحولت نتائجهم إلى سلبية وسيتم اعادة الكشف عليهم بعد 48 ساعة مؤكدة ان عدد الحالات التي يتم شفائها نسبتها عالية. 

وقالت وزيرة الصحة  أنه أنه يجب على الأسر عدم الإنتظار حتى تكون الحالة حرجة حتى يذهبوا إلى المستشفيات مؤكدة أنه إذا حدث ارتفاع فى درجة الحرارة يجب الاتصال فورا بالخط الساخن 105.       
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