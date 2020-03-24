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توك شو

نسخة مطورة من البوتاجاز الأبيض ضمن منتجات الإنتاج الحربي..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:58 ص
شريف مدكور واسعاد
شريف مدكور واسعاد يونس
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هاني حسين
خصصت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم من برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، لعرض المنتجات التي يتم صناعتها في مصر والترويج لها.

واستعرضت إسعاد يونس  منتجات مصانع الانتاج الحربي من البوتاجازات، ومنها البوتاجاز الأبيض الشهير الذي كان متواجدا في كل بيت مصري قديما، ولكن بشكل مطور يناسب عام 2020، والذي يعرض  بسعر 1110 جنيهات.

واستضافت إسعاد يونس، والإعلامي شريف مدكور كي يشاركها في تقديم فقرات الحلقة التي يعرض فيها مجموعة متميزة من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر.

ومن جانبه قال الإعلامي شريف مدكور:"  أحب استخدام الصواني الالومنيوم في طهي الطعام، واحلى صينية مكرونة بشاميل تتعمل فيها".

وأكمل شريف مدكور:"  لما بسافر برة مصر باخد معايا تيشيرتات عليها توت عنخ آمون الآثار المصرية وبحب اعمل دعايا لمصر في أي بلد أسافر إليها.

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