وزير التعليم يحسم جدل وشائعات امتحانات الشهادات بـ9 تصريحات

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ9 تصريحات هامة، حسم خلالها الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شائعات إلغاء أو تأجيل امتحانات الشهادات العامة، وسبوبة بيع المشاريع البحثية الخاصة بطلاب صفوف النقل، والخطابات الرسمية المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات الإعدادية.
وفيما يلي ينشر صدى البلد هذه التصريحات الـ9 لإيقاف هذا الجدل :
1- سيتم الإعلان عن حزمة قرارات جديدة لحسم مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الاعدادية - ابناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية ) .. وذلك خلال الأسبوع الجاري .
2- الوضع الحالي وجميع المؤشرات ترجح احتمالية مد فترة تعليق الدراسة في المدارس لفترة جديدة ستعلنها الدولة المصرية قريبا وذلك في إطار خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
3- الوزارة لن تعاقب أي طالب في مصر على ظروف فرضتها عليه كورونا ، مشيرًا إلى أنه لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف اي عبء على الطلاب لن تتأخر
4- الوزارة تحاول حاليا أن تتفادى أي تجمعات طلابية في اللجان وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا ، وستسعى الدولة لتقديم أفضل البدائل للطلاب في الظروف الحالية.
5 - وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا بـ50% من فريق عملها أو أقل بسبب مخاوف انتشار كورونا ومع ذلك فإن العمل يسير على قدم وساق لإستكمال تفعيل بوابة التواصل الجديدة للتعلم عن بعد .
6 - الوزارة تحتاج أن تجد فرصة لايجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل والتأكد من قانونيتها وعرضها على الجهات المعنية قبل اعلانها رسميا .. وبالتالي لا داعي لـ الضغط على الوزارة بالسوشيال ميديا لان ده بيضيع الوقت.
7 - الخطابات الرسمية التي تم تداولها اليوم على الفيس بوك بشأن امتحانات الإعدادية هي مخاطبات داخلية تخص الوزارة ولم تصل لمرحلة القرار النهائي وبالتالي كان لا يصح إعلانها الآن لأنها مازالت تحت الدراسة.
8 - الوزارة تحذر من محاولة البعض بيع المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب صفوف النقل الان .. وتؤكد : ماحدش لسة يعرف تفاصيلها وضوابطها عشان يقدر يعملها ويبيعها !
9 - الوزارة تناشد الرأي العام كله بعدم الانسياق وراء اي معلومات غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا ، والوزير يؤكد : لو عندي قرارات او اجراءات جديدة هاعلنها بنفسي !