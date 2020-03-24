وزير التعليم يحسم جدل وشائعات امتحانات الشهادات بـ9 تصريحات

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ9 تصريحات هامة، حسم خلالها الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شائعات إلغاء أو تأجيل امتحانات الشهادات العامة، وسبوبة بيع المشاريع البحثية الخاصة بطلاب صفوف النقل، والخطابات الرسمية المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات الإعدادية.





وفيما يلي ينشر صدى البلد هذه التصريحات الـ9 لإيقاف هذا الجدل :





1- سيتم الإعلان عن حزمة قرارات جديدة لحسم مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الاعدادية - ابناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية ) .. وذلك خلال الأسبوع الجاري .



