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رياضة

مصطفى شوبير يتحدث عن رحيل إكرامي من أقوى ناد في مصر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:09 ص
مصطفي شوبير وشريف
مصطفي شوبير وشريف اكرامي
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حسن العمدة
علق مصطفى شوبير حارس الأهلي ، على قرار شريف إكرامي بشأن الرحيل عن النادي الأهلي .

أكد شوبير، عبر قناة أون تايم ، أن رحيل شريف إكرامي حارس الفريق امر يحزنني وصعب على اللاعبين بسبب الدور الهام الذي يقوم به.

وتابع ، ان شريف اكرامي تحدث معه حول تفكيره في قرار رحيله، وبالنسبة لي هذا شئ كبير، لآنني أستفيد من خبراته، كان هو أول من بارك لي على انضمامه للقائمة الأفريقية للنادي.

وبسؤاله عن جاهزيته مع الأهلي ، قال ، إنني في أقوى ناد في مصر، ولو لعبت مباراة ودية مع الأهلي فهي أفضل من أي مباراة مع نادي آخر، التمرين لدينا يعتبر مثل المباراة بالضبط.

وشدد شوبير ، علي انه جاهز في أي وقت لأن يصبح من الحارس رقم 3 في النادي إلى الحارس الأول.

وكشف مصطفي شوبير ، في ختام تصريحاته ، قائلا : انه تلقي العديد من عروض الإعارة وتمسكت بالنادي، ثم رأيت أنه يمكنني أن أخرج لخوض تجربة ولألعب أكثر ولكن النادي رفض رحيلي، ورأوا إن استمراري في الفريق أفضل.
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