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توك شو

متى تتصل بالرقم 105 الخاص بـ كورونا؟.. وزيرة الصحة تجيب.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:35 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة،  أنه يجب على الأسر عدم الانتظار حتى تكون الحالة حرجة ليذهبوا بها إلى المستشفيات، موضحة أنه إذا حدث ارتفاع فى درجة الحرارة؛ يجب الاتصال فورا بالخط الساخن 105. 

وأوضحت هالة زايد خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث، أننا نقوم بالتقصي والعزل الذاتي للأسر والمخالطين للمصاب خاصة فى الحالات المكتشفة، مؤكدة أنه إذا تم الوصول لأكثر من 1000 إصابة؛ يعد ذلك مؤشرا خطيرا ومقلقا، خاصة إذا تم خلال مدة قصيرة.

وأشارت وزيرة الصحة الى أن هناك أكثر من 68 حالة خرجت من المستشفيات وأكثر من 90 شخصا تحولت نتائجهم إلى سلبية وسيتم اعادة الكشف عليهم بعد 48 ساعة، مضيفة أن عدد الحالات التي يتم شفاؤها نسبتها عالية. 

ولفتت إلي أننا لا زلنا في مرحلة التحكم بـ فيروس كورونا حتى الآن، مشيرة إلي أن هدفنا ألا يصل منحنى الإصابات إلى الذروة مثل الدول الأخرى.

ونوهت وزيرة الصحة هالة زايد، إلى أن عدم انتشار المرض بشكل سريع؛ يساهم في اعطائنا وقتا لابتكار علاج، مشيرة إلى أنه كلما قلت الإصابة؛ كلما كانت هناك فرصة للعلاج بشكل أفضل.
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