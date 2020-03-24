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أخبار العالم

حاكم كاليفورنيا: نحتاج إلى 50 ألف سرير لمواجهة تفشي كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، اليوم الثلاثاء، حاجة الولاية لـ 50 ألف سرير إضافي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وطالب حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الجمعة، المواطنين بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، فرض إغلاق شبه كامل ودعت المواطنين للبقاء بمنازلهم بسبب فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة في أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية آلاف.
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