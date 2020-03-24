5 طرق لعلاج حبوب الأذن

يعاني البعض من ظهور بعض الحبوب أو البثور في الأذن وهي تظهر عادة نتيجة انتقال العدوى او البكتريا أو مواد لا تتحملها الأذن كبعض مستحضرات التجميل ، مما يدفع هؤلاء للبحث عن افضل علاج لبثور أو حبوب الأذن .





وعرض موقع "بولد سكاى " الهندي أهم طرق علاج الحبوب أو البثور في الأذن تتنوع بين الطبيعية والدوائية، وهى:





- يستخدم بعض الأطباء قلمًا بدون حبر واستعمال الرأس الحاد لتفجير البثور وهي طريقة سهلة وخالية من الألم، وتمت مراجعة عملية العلاج هذه من قبل مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية .





- الأدوية الموضعية و يتم وصف أدوية فيتامين أ التي لا تستلزم وصفة طبية (كريم الريتينويد) لعلاج بثور الأذن.





- كريم الريتينويد فعال جدا في علاج بثور الأذن.





- المضادات الحيوية حيث تستخدم المضادات الحيوية مثل المينوسيكلين والدوكسيسيكلين لعلاج حب الشباب المرتبط بالبكتيريا .





- Benzoyl peroxide ، مكون معروف يستخدم في منتجات العناية بالبشرة لعلاج حب الشباب. البنزويل بيروكسايد فعال في قتل البثور المسببة للبكتيريا، تتراوح الجرعة المفضلة لبيروكسيد البنزويل بين 2.5% إلى 10% .



