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5 طرق لعلاج حبوب الأذن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:37 ص
5 طرق لعلاج حبوب
5 طرق لعلاج حبوب الأذن
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اسماء محمد
يعاني البعض من ظهور بعض الحبوب أو البثور في الأذن وهي تظهر عادة نتيجة انتقال العدوى او البكتريا أو مواد لا تتحملها الأذن كبعض مستحضرات التجميل ، مما يدفع هؤلاء للبحث عن افضل علاج لبثور أو حبوب الأذن .

وعرض موقع "بولد سكاى " الهندي أهم طرق علاج الحبوب أو البثور في الأذن تتنوع بين الطبيعية والدوائية، وهى:

-يستخدم بعض الأطباء قلمًا بدون حبر واستعمال الرأس الحاد لتفجير البثور وهي طريقة سهلة وخالية من الألم، وتمت مراجعة عملية العلاج هذه من قبل مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية .

- الأدوية الموضعية و يتم وصف أدوية فيتامين أ التي لا تستلزم وصفة طبية (كريم الريتينويد) لعلاج بثور الأذن. 

- كريم الريتينويد فعال جدا في علاج بثور الأذن. 

- المضادات الحيوية حيث تستخدم المضادات الحيوية مثل المينوسيكلين والدوكسيسيكلين لعلاج حب الشباب المرتبط بالبكتيريا . 

- Benzoyl peroxide ، مكون معروف يستخدم في منتجات العناية بالبشرة لعلاج حب الشباب. البنزويل بيروكسايد فعال في قتل البثور المسببة للبكتيريا، تتراوح الجرعة المفضلة لبيروكسيد البنزويل بين 2.5% إلى 10% .

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