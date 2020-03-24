شاهد.. شوارع السعودية بعد فرض حظر التجوال

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لشوارع المملكة العربية السعودية، بعد تطبيق حظر التجوال على جميع أراضي المملكة.
وظهرت الشوارع فارغة تماما من المواطنين والسيارات التزاما بتعليمات الحكومة السعودية التي أثرت الحظر بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حظر التجول في المملكة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما؛ وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا القاتل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية امس الإثنين،. عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المصابة إلى 562 حالة دون أي حالات وفاة حتي الآن.