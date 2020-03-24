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رياضة

أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يكشف كواليس مشاجرته مع بادجي.. ومرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:03 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل واقعة المشادة بينه وبين أليو بادجي خلال التمرين.


كشف شريف إكرامي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن رأيه في صالح جمعة نجم الفريق، ورأيه في قرب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر.


وجه عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات عدة رسائل لحسام عاشور قائد الفريق بعد قرار الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.



قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أخبر لاعبيه بأن الدوري لن يكتمل هذا الموسم بسبب وباء كورونا.



أكد شريف إكرامي ، لاعب النادي الأهلي ، إنه جدد تعاقده مع الأهلي فى موسم 2017؛ لأن النادي له حق، ويجب أن أوفيه، وكانت الظروف وقتها مهيئة. 



كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن رغبة فريق توتنهام  في التعاقد مع جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني خاصة مع امكانية رحيل هاري كين نجم الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 



كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حقيقة تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا


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