أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يكشف كواليس مشاجرته مع بادجي.. ومرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





رمضان صبحي يعترف بمشاجرته مع أليو بادجي ويكشف كواليسها

كشف رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل واقعة المشادة بينه وبين أليو بادجي خلال التمرين.





شريف إكرامي يكشف عن نصيحته لـ صالح جمعة.. وماذا قال لـ كهربا عقب السوبر

كشف شريف إكرامي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن رأيه في صالح جمعة نجم الفريق، ورأيه في قرب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر.





عدلي القيعي: الرموز لا تسيء لـ الأهلي.. ما عرض على حسام عاشور أمر كبير

وجه عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات عدة رسائل لحسام عاشور قائد الفريق بعد قرار الاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري.







مرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري الممتاز.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أخبر لاعبيه بأن الدوري لن يكتمل هذا الموسم بسبب وباء كورونا.







شريف إكرامي يحسم قرار انتقاله للزمالك

أكد شريف إكرامي ، لاعب النادي الأهلي ، إنه جدد تعاقده مع الأهلي فى موسم 2017؛ لأن النادي له حق، ويجب أن أوفيه، وكانت الظروف وقتها مهيئة.







توتنهام يقترب من ضم نجم ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن رغبة فريق توتنهام في التعاقد مع جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني خاصة مع امكانية رحيل هاري كين نجم الفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







هشام حطب يحسم الجدل حول تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حقيقة تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا

إعلامي يكشف عن شبهة فساد بالدوري السعودي



