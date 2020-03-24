AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-3-2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:37 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات ليوم الثلاثاء 24-3-2020 ،ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو676 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب اليوم وكذا سعر جرام الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء ، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 
وسجل سعر الجرام من عيار 21 اليوم،الثلاثاء 676 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو773جنيها بعد أن كان يسجل 768جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 708جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو579 جنيها بعد أن كان يسجل 569 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 449 جنيها بعد أن كان يسجل 458 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 5392 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات

أما عن سعر الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 17-3-2020

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم.. الجرام يفقد 5 جنيهات

عيار 21 يسجل 690 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

تراجع جديد في سعر الذهب بـ مصر اليوم الخميس.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020

سعر الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

عبير فؤاد: 4 أبراج الأكثر ضررا فى زمن كورونا.. انتبهوا لصحتكم

دعاء من كلمتين.. يزيل الهم ويشرح الصدر ويفرج الكرب

بعد التعافي.. قرار جديد لـ الصين بشأن السفر لـ بؤرة تفشي كورونا

أخبار الرياضة.. رمضان صبحي يكشف كواليس مشاجرته مع بادجي.. ومرتضى منصور يعلن إلغاء الدوري

وزير التعليم يحسم جدل وشائعات امتحانات الشهادات بـ9 تصريحات

خبير يكشف سبب ظهور فيروس كورونا وتأثير حرق جثث الضحايا على البيئة.. حوار خاص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد الإصدار الخاص لـ مرسيدس S450 4MATIC بالأسواق الصينية.. صور

بيت الرعب .. ٣٠٠٠ خفاش وثعابين تثير رعب أهالي قرية بـ الغربية.. شاهد

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ نادية الجندى في عيد ميلادها