اليونسكو: نصف عدد طلاب العالم منقطعون عن المدرسة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن عدد الطلاب الذين اضطروا حتى ليلة الثلاثاء إلى الانقطاع عن المدارس والجامعات، إثر تفشّي جائحة كوفيد-19 أو فيروس كورونا المستجد، بلغ نحو أكثر من 850 مليون طفل وشاب، أي ما يقارب نصف عدد الطلاب في العالم.





وقالت اليونسكو في بيان لها: "جاءت هذه الزيادة في سياق الإغلاق الكامل للمدارس في 102 بلد، والإغلاق الجزئي في 11 بلدًا آخر"، لافتةً إلى أنه بذلك يكون عدد المتعلّمين المحرومين من ارتياد المؤسسات التعليمية قد تجاوز الضعف، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأعداد بالتزايد.





وأضافت اليونسكو: "لقد انتشر قرار إغلاق المدارس والجامعات كالنار في الهشيم، واضعًا ميدان التعليم أمام تحدّ لم يسبق له مثيل، وتعمل البلدان في جميع أنحاء العالم على قدمٍ وساق لسد الفجوة الناجمة عن هذه الأزمة من خلال اتباع حلول التعلّم عن بعد، إلّا أنّ الغموض الذي يحيط بمدة إغلاق المدارس يجعل مهمتها أكثر صعوبة".



