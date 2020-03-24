رغم غلق مقار الصحفيين.. مشروع العلاج مستمر وتخصيص رقم استغاثة بشأن كورونا

رغم صدور قرار مجلس نقابة الصحفيين بغلق مقرها فى القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوعين كإجراء احترازي في مواجهة فيروس "كورونا" إلا أن مشروع العلاج مستمر فى تقديم الخدمة للأعضاء وأسرهم.





وخصصت اللجنة رقم "واتس آب" على مدار الساعة، لتلقي أي استغاثة من الزملاء وأسرهم، فيما يخص الاشتباه بإصابات "كورونا"، كما يتم تقديم الخدمات الطبية عبر التواصل، على رقم الهاتف، و"واتس آب".







وقال الكاتب الصحفى أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن مشروع العلاج سيواصل تقديم خدماته، للأعضاء وأسرهم، رغم قرار مجلس النقابة، بغلق مقرها بالقاهرة والإسكندرية، لمدة ١٥ يومًا كإجراء احترازي في مواجهة فيروس "كورونا".

وأضاف عبدالمجيد، إن قرار مجلس النقابة بغلقها احترازيًا لمدة أسبوعين، لمواجه فيروس كورونا، لن يحول دون تقديم المشروع لخدماته للصحفيين وأسرهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية القائمين على المشروع، والزملاء أعضاء النقابة.





وأوضح عبدالمجيد، أن العاملين بالمشروع سيتم تقليصهم لأقل عدد ممكن للعمل بالتناوب على أجهزة الكمبيوتر لاستخراج البيانات المطلوبة، فيما سيتم تلقى طلبات التحويل عبر واتس وإرسالها للمستشفيات ومراكز التحاليل بذات الآلية، للحد من تحرك الزملاء.





وفيما يتعلق بالاشتراك الاستثنائي في المشروع، قال: إنه تم مد الاشتراك الاستثنائي إلى الخميس المقبل، ويستطيع راغبي الاشتراك إرسال مندوب، يُسلم الأوراق لموظف على باب النقابة، ويتولى نقلها إلى القائمين على المشروع.

وأضاف عبدالمجيد، تم تخصيص رقم واتس آب على مدار الساعة، لتلق أي استغاثة من الزملاء وأسرهم فيما يخص الاشتباه بإصابات كورونا، وهو ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الزملاء، عبر التواصل مع وزارة الصحة، والجهات المعنية.

فيما يتم تقديم الخدمات الخاصة بمشروع العلاج عبر التواصل، على رقم الهاتف وواتس آب: ‭٠ ١٠٢ ٣١٨٢٣٩٣‬‭

