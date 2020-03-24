بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة

بدأت غرفة المنشآت الفندقية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالاضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.



