AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:01 ص
تعقيم الفنادق فيروس
تعقيم الفنادق فيروس كورونا
Advertisements
محمد الاسكندرانى
بدأت غرفة المنشآت الفندقية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، حملة التطهير والتعقيم للفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة بالبحر الأحمر، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق والمداخل والمخارج والممرات وسكن العاملين والنوادي الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالاضافة إلى الأتوبيسات الخاصة بنقل الزائرين والعربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.

وأشار ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن أعمال التطهير والتعقيم في الغردقة وخليج مكادي وسهل حشيش مستمرة دون توقف، كما تم البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجودة بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس والوقاية والسلامة.
بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة
بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة
بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة
بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة
بدء إجراءات وعمليات التطهير والتعقيم للفنادق والنوادي الصحية في شرم الشيخ والجونة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

حملات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بـ الغردقة والأقصر

شاهد.. بدء الحجر الصحي على العاملين بالمنشآت السياحية وتعقيم الفنادق بالأقصر

تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بالبحر الأحمر

السياحة تقرر غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة بالفنادق

بدء إجراءات تعقيم وتطهير المناطق الأثرية بمدينتي الإسكندرية ورشيد

ترشيحاتنا

ردود فعل واسعة من رواد السوشيال ميديا عن مظاهرة الكورونا بالإسكندرية.. شاهد

فى عيد ميلاد نادية الجندى.. تعرف على أزواج نجمة الجماهير

كواليس رحيله عن الأهلي.. وحقيقة غضبه من مجلس الإدارة والخطيب.. ووجهته المقبلة .. تصريحات جريئة لـ شريف إكرامي

عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لـ حسام عاشور

فى عيد ميلاد نادية الجندي.. 20 صورة تبرز إطلالاتها الجريئة

محافظة القاهرة تؤكد استمرار إغلاق المحال طوال اليوم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية.. فيديو

بعد عمله 35 يومًا دون توقف لمواجهة كورونا.. سكتة دماغية تنهى حياة طبيب شاب

بعد علاج استمر أسبوعين.. تعافي امرأة حامل من فيروس كورونا في ووهان