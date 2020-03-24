تحليل الحالة الإيطالية وفيروس كورونا

يعرف عن النظم السياسيه والاجتماعيه اللاتينية (ايطاليا وفرنسا واسبانيا والربرتغال) الاوربيه انها تتسم بقدر عالى من التعبيئه الاجتماعيه والتى تعرف ايضا الجماهيريه او الشعبيه.





وهذا النمط يؤشر الى حشد من المدنيين السكان كجزء من السياسة المثيرة للجدل. تُعرّف التعبئة الجماهيرية بأنها عملية تشرك وتحفز مجموعة واسعة من الشركاء والحلفاء على المستويين الوطني والمحلي لزيادة الوعي والطلب بشأن هدف إنمائي معين من خلال الحوار وجهًا لوجه.





يعمل أعضاء المؤسسات والشبكات المجتمعية والجماعات المدنية والدينية وغيرهم بطريقة منسقة للوصول إلى مجموعات محددة من الأشخاص لإجراء حوار مع الرسائل المخططة. بعبارة أخرى ، تسعى التعبئة الاجتماعية إلى تسهيل التغيير من خلال مجموعة من اللاعبين المشاركين في جهود مترابطة ومتكاملة. عملية يأخذ عادة شكل العامة الكبيرة التجمعات مثل الاجتماعات الجماهيرية والمسيرات و المسيرات ، المسيرات و المظاهرات .





وعادة ما تكون هذه التجمعات جزءًا من عمل احتجاجي . التعبئة الجماهيرية وغالبا ما تستخدم من قبل القاعدة الشعبية المستندة الحركات الاجتماعية ، بما في ذلك الحركات الثورية ، ولكن يمكن أيضا أن تصبح أداة من النخب و الدولة نفسها. الحركات الاجتماعية هي مجموعات تحتج على قضايا اجتماعية أو سياسية. تحاول الحركات الاجتماعية المختلفة توعية الجمهور والسياسيين بمختلف المشكلات الاجتماعية. بالنسبة للحركات الاجتماعية من ا لها حل مشاكل العمل الجماعي . عندما تحتج الحركات الاجتماعية على شيء ما لصالح المجتمع كله ، يكون من الأسهل على الفرد عدم الاحتجاج.





ويستفيد الفرد من النتيجة ، لكنه لن يخاطر بأي شيء من خلال المشاركة في الاحتجاج. يُعرف هذا أيضًا باسم مشكلة الراكب الحر . يجب أن تقنع الحركات الاجتماعية الناس بالانضمام إلى الحركة لحل هذه المشكلة. لهذا ليس غريبا ان تكون هذه الدول الاربعه من اعلى الدولى التى تعانى من فيروس كرورنا حيث ان هذا الفيروس يتطلب للاصابه قدر عالى من التفاعل الاجتماعى على الربع متر المربع الواحد. ففى حركة سترات صفراء هي حركة اجتماعية نشأت في باريس فرنسا .





بدأت الاحتجاجات عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة ضريبة الوقود. رأى المتظاهرون ذلك بمثابة ضريبة على الطبقة العاملة ، والناس في الريف الذين يضطرون إلى القيادة إلى العمل. في البداية كانت الحركة ناجحة. انضم إليها الكثير من الناس وأيدته غالبية السكان. بعد الأسابيع الأولى ، انهارت الحركة وأصبحت بعض الفصائل عنيفة، انخفض عدد المتظاهرين ودعم السكان.





و فى ايطاليا كان يبلغ فى اليوم الوحد 75 الف عرض وصالون واجتماع حزبى وما يشابهه من من نشاط عام. يمكن للحكومات تعزيز التعبئة الجماعية لدعم القضايا التي تعززها. تحاول العديد من الحكومات تعبئة السكان للمشاركة في الانتخابات وغيرها من أحداث التصويت. على وجه الخصوص ، من المهم للأحزاب السياسية في أي بلد أن تكون قادرة على تعبئة الناخبين من أجل كسب الدعم لحزبهم ، مما يؤثر على إقبال الناخبين بشكل عام. ربما لهذا هيكليا هناك قدر عالى من الاصابه فى فى كل من ايطاليا و اسبانيا وفرنسا . وتعتبر ايطاليا اعلاهم بشكل متميز.









تتكبد ايطاليا خسائر فادتحه نتيجه لانتشار التاجى الوباء ، معها فاضت المستشفيات بالمرضى . وصار هناك قلق من ارتفاع معدل الوفيات حيث تجاوز عدد الوفيات العدد الإجمالي المبلغ عنه في الصين. من بين 47000 شخص أكدوا أنهم مصابون بفيروس التاجي في إيطاليا ، مات 4032 حتى كتابه الموضوع - بزيادة قياسية بلغت 627 في الـ 24 ساعة. على النقيض من ذلك ، يوجد في الصين ما يقرب من ضعف عدد الحالات ، 81،250 ، ولكن 3253 حالة وفاة. وهذا يعني بشكل كبير أن حوالي 8 في المائة من مرضى الفيروس التاجي المؤكد اصابتهم لقوا حتفهم في إيطاليا ، مقارنة بنسبة 4 في المائة في الصين.





وبهذا المقياس ، فإن ألمانيا ، التي حددت حتى الآن 13000 حالة و 42 حالة وفاة ، يبلغ معدل الوفيات 0.3 في المائة فقط والاتى هى دوله ساكونيه وغير لاتنيه. وفقًا للأستاذ والتر ريتشياردي ، المستشار العلمي لوزير الصحة الإيطالي ، فإن معدل الوفيات في البلاد أعلى بكثير بسبب التركيبة السكانية - تمتلك البلاد ثاني أكبر عدد من السكان في جميع أنحاء العالم - والطريقة التي تسجل بها المستشفيات الوفيات. يقول الأستاذ ريتشياردي: "عمر مرضانا في المستشفيات أكبر من ذلك بكثير - الوسيط هو 67 ، بينما في الصين كان 46 ،" . ويبدو أن ما يقرب من 40 في المائة من الإصابات و 87 في المائة من الوفيات في البلاد كانت في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة او اكثر. وهذه الفئة العمرية من المحتمل انها الحاجة الرعاية الصحية فى الاغلب نتيجه لاصابتها امراض الصدر المختلفه وما يرتبط بها من امراض، بما في وضع ضغط هائل على النظام الصحي. لكن البروفيسور ريتشياردي أضاف أن معدل الوفيات في إيطاليا قد يبدو مرتفعًا أيضًا بسبب كيفية تسجيل الأطباء للوفيات. "إن الطريقة التي نشفر بها الوفيات في بلدنا هي سخية للغاية بمعنى أن جميع الأشخاص الذين يموتون في المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعتبرون يموتون بسبب فيروس كورونا. بمعنى انه لو فيه مريض يعانى من واحد من امراض الصدر المزمنه وحالته حارجه ومات بالكرورنا يسجل انه مات بالكرورنا وليس بسبب حالته الحرجه الصدريه. "عند إعادة التقييم من قبل المعهد الوطني للصحة فى روما ، أظهر 12 في المائة فقط من شهادات الوفاة سببًا مباشرًا من الفيروس التاجي ، في حين أن 88 في المائة من المرضى الذين لقوا حتفهم نتيجه حالة مرضية مسبقة واحدة على الأقل".









وايطاليا دولة فيدرالية حيث تعد المراقبة الوبائية أكثر صعوبة - ببساطة بسبب تعقيد العمل في دولة اتحادية ولأن الصحة العامة منظمة بشكل كبير على المستوى المحلي وليس الاقليمى او العام على مستوى الدوله. لكن هناك عوامل أخرى ربما تكون قد أسهمت في ارتفاع معدلات الوفيات في إيطاليا. حيث نلاحظ معدلًا مرتفعًا للتدخين والتلوث فى تاريخ معظم الوفيات في المنطقة الشمالية من منطقة لومباردي والتي تشتهر بسوء نوعية الهواء.





في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا أكثر من 400 حالة ووصلت الوفيات إلى رقمين ، نشر زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم صورة لنفسه وهو يعلق ويحث الناس على "عدم تغيير عاداتنا". كان ذلك في 27 فبراير 2020. بعد 10 أيام وصل عدد الضحايا إلى 5883 إصابة و 233 قتيلًا ، نشر رئيس الحزب ، نيكولا زينغاريتي ، مقطع فيديو جديدًا ، هذه المرة لإبلاغ إيطاليا أنه مصاب بالفيروس أيضًا. يوجد في إيطاليا الآن أكثر من 53000 إصابة مسجلة وأكثر من 4800 حالة وفاة ، ومعدل الزيادة مستمر في النمو. وتم الابلاغ عن 793 حالة وفاة إضافية وهي أكبر زيادة في يوم واحد حتى الآن.





تفوقت إيطاليا على الصين كدولة ذات أعلى عدد من القتلى ، لتصبح مركزًا لانتشار الوباء. وأرسلت الحكومة الجيش لفرض حظر في لومباردي ، المنطقة الشمالية حيث تراكمت الجثث في الكنائس . شددت السلطات الحجر الصحى الوطني ، وأغلقت الحدائق ، وحظرت الأنشطة الخارجية بما في ذلك المشي أو الركض بعيدًا عن المنزل. أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خطوة جذرية أخرى ردًا على ما وصفه بأصعب أزمة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية: ستغلق إيطاليا مصانعها وكل الإنتاج غير الضروري على الإطلاق ، وهي تضحية اقتصادية هائلة تهدف إلى احتواء الفيروس وحماية الأرواح.









لكن مأساة إيطاليا تقف الآن بمثابة تحذير لجيرانها الأوروبيين والولايات المتحدة ، حيث يأتي الفيروس بسرعة متساوية. إذا أظهرت تجربة إيطاليا أي شيء فهو ضرورة اتخاذ تدابير لعزل المناطق المتضررة والحد من حركة السكان الأوسع في وقت مبكر ، وتطبيقها بوضوح مطلق ، ثم تنفيذها بصرامة. على الرغم من وجود بعض الإجراءات الأكثر صرامة في العالم الآن ، فإن السلطات الإيطالية تخبطت في العديد من تلك الخطوات في وقت مبكر من العدوى - عندما كان الأمر مهمًا للغاية لأنها سعت إلى الحفاظ على الحريات المدنية الأساسية وكذلك الاقتصاد. كانت محاولات إيطاليا بعزل المدن أولًا ، ثم المناطق ، ثم إغلاق البلاد ينم عن مسار مختلف عن عن الفيروس الفيروس . بعباره اخرى التدرج فى القرار لا يصلح كاستراتجيه للمكافحه ضد هذا الفيروس . لابد من الغلق الكلى والتام كاستراتجيه. فى قول ثالث قامت إيطاليا ببذل قصارى جهدها في ظل المعلومات التي لديها: غلقت كما يفعل الاتحاد الاوربى بشكل تدريجي .





من جانبهم ، دافع المسؤولون الإيطاليون مؤكدين أن الأزمة لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث. واخذو ان الحكومة استجابت بسرعة وكفاءة ، فعملت فورًا بناءً على نصيحة علماءها وتحركت بسرعة أكبر في الإجراءات الصارمة والمدمرة اقتصاديًا مقارنة بنظرائهم الأوروبيين. في الأيام الأولى الحرجة من تفشي المرض سعى كبار المسؤولين إلى التقليل من شأن التهديد والشعور الزائف بالأمن الذي سمح للفيروس بالانتشار. وألقوا باللوم على العدد الكبير من الإصابات في إيطاليا على الاختبارات للأشخاص اللذين يعانون لاعراض في الشمال –ايطاليا ، والتي قالوا إنها خلقت الهستيريا فقط وشوهت صورة البلاد في الخارج. في بلازو مارينو ، مقر بلدية ميلانو ، تم وضع الكراسي في الهواء الطلق وعلى مسافة آمنة قبل الاجتماع كمؤشر على القدره على رد الفيروس . حتى عندما اعتبرت الحكومة الإيطالية إغلاقًا عالميًا ضروريًا لهزيمة الفيروس وفشلت في إيصال التهديد بقوة كافية لإقناع الإيطاليين بالالتزام بالقواعد والتي تبدو مليئة بالثغرات.





قال والتر ريكياردي ، عضو مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية وكبير مستشاري وزارة الصحة ، "إن الأمر ليس سهلًا في الديمقراطية الليبرالية" ، حيث جادل بأن الحكومة الإيطالية تصرفت بناءً على الأدلة العلمية المتاحة لها. وقال إن الحكومة الإيطالية تحركت بسرعة أكبر وأخذت التهديد على محمل الجد أكثر من جيرانها الأوروبيين أو الولايات المتحدة. ومع ذلك ، اعترف بأن وزير الصحة انه كافح لإقناع زملائه في الحكومة بالتحرك بسرعة أكبر وأن الصعوبات في التنقل بين تقسيم السلطات الإيطالية بين روما والمناطق أدت إلى سلسلة غير متسقه للقيادة الامر الذى ادى وسائل محبطه.



