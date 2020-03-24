استئناف العمل بالعيادات التخصصية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى

أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، استئناف العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى صباح اليوم.





وأوضح عجاج أن استئناف العمل بالعيادات جاء بعد الانتهاء الكامل من عمليات التطهير والتعقيم التي استمرت على مدار الأيام الماضية لكافة أقسام المستشفى التي تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، والعمليات، والمعامل والمختبرات، إضافة إلى تعقيم الأقسام الداخلية.





وأضاف مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي أن غلق العيادات التخصصية بالمستشفى كان من قبيل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.



