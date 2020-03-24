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تعليم

استئناف العمل بالعيادات التخصصية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:56 ص
مدير مستشفى الأزهر
مدير مستشفى الأزهر التخصصي
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محمد شحتة
أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، استئناف العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى صباح اليوم.

وأوضح عجاج أن استئناف العمل بالعيادات جاء  بعد الانتهاء الكامل من عمليات التطهير والتعقيم التي استمرت على مدار الأيام الماضية لكافة أقسام المستشفى التي تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، والعمليات، والمعامل والمختبرات، إضافة إلى تعقيم الأقسام الداخلية. 

وأضاف مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي أن غلق العيادات التخصصية بالمستشفى كان من قبيل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها جميع مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا. 

وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع لحظة بلحظة جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الجامعة في سبيل الحفاظ علي سلامة جميع المترددين علي تلك المؤسسة العريقة إضافة إلى الحفاظ على صحة منسوبي تلك المؤسسة.
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