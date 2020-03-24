إجازة استثنائية مدفوعة يومين أسبوعيًا للمؤقتين بجامعة أسيوط





أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قرارًا بمنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر للعمالة المؤقتة واليومية العاملين بالقطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة وذلك بواقع يومين أسبوعيًا بالتناوب وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف جهود الدولة من أجل دعم العمالة المؤقتة والتخفيف عليهم فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد والجهود المبذولة من أجل منع انتشار فيروس كورونا .





وأشار رئيس جامعة أسيوط أن قراره سارى العمل به لحين إشعار آخر ، منوهًا إلى أن تلك الأجازة يتم منحها تحت إشراف وبمعرفة عمداء الكليات والمعاهد وأمناء الجامعة المساعدين ومدير العموم والرؤساء المباشرين فى كل إدارة على أن يتم خصم أى يوم غياب متجاوز الفترة المنصوص عليها فى القرار .