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اقتصاد

البنك المركزي يضيف بندا جديدا بمبادرة دعم السياحة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:03 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي

أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قرارا، بإضافة بند لمبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، يتضمن منح تسهيلات ائتمانية لمدة عامين بحد أقصي وفترة سماح 6 شهور من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.


وأوضح خطاب محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك، أن تلك القرارات لدعم سداد رواتب وأجور والتزامات القطاع السياحي لدي الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.


وحدد خطاب " عامر" الأنشطة السياحية من بينها، فنادق الإقامة والسفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية المتعلقة بالسياحة،  النقل الجوي للركاب"، مع ضرورة التأكيد علي أن يتم ما سبق وفقا للدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.


كان البنك المركزي المصري قد أصدر في 8 يناير الماضي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي بغرض تمويل الشركات والمنشآت السياحية.

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