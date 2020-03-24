القبض على مسجلين خطر تخصصا في نشل المواطنين بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى(بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسمى محرم بك، ثان الرمل) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما 4 حوادث سرقة (حوافظ جلدية بداخلها بعض المتعلقات الشخصية - 3 هواتف محمول).





وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى (عامل بأحد محال الهواتف المحمولة، مقيم بدائره القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.