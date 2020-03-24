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رياضة

محمود الخطيب يحسم 3 ملفات ساخنة داخل الاهلى.. تفاصيل مهمة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي عقد العديد من الجلسات خلال الساعات القليلة الماضية بهدف حسم الملفات الساخنة داخل القلعة الحمراء تمهيدًا وترقبًا لعودة النشاط الرياضي من عدمه، 

واستقر الخطيب علي طلب رسمي من هيدرسفيلد الإنجليزي بمد اعارة رمضان صبحي التي تنتهي 30 يونيو المقبل إلي ما بعد نهاية الموسم والذي قد يستمر لما بعد هذا الموعد بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم .

وحرص الخطيب علي عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني في منزل الأول بهدف وضع النقاط علي الحروف الخاصة بتجديد تعاقده وتم التوصل لإتفاقات مبدئية سوف يتم بلورتها إلي عقود يتم التوقيع عليها خلال ساعات منبثقة من العقد الأول والذي يسري حاليًا.

وعقد الخطيب جلسة مطولة مع نادر شوقي مدير اعمال أحمد فتحي الظهير الأيمن في منزل الأول أيضًا بالسادس من أكتوبر، تطرق خلالها لحسم ملف تجديد الجوكر وتم التوصل فعليًا لإتفاق نهائي سوف يتم تفعليه خلال إجتماع لجنة التخطيط مع اللاعب بعد عودته للقاهرة في أول أبريل المقبل ليغلق الخطيب أهم 3 ملفات سيطرت علي الأوضاع خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة أن أحمد فتحي سوف يوقع علي تجديد تعاقده لمدة موسمين قادمين مقابل 12 مليون جنيه في الموسم الواحد مع وضع بند يقضي بإلغاء نسب المشاركات تقديرًا وتكريمًا له، كما أن الجوكر سوف يكون كابتن الفريق بدءًا من الموسم المقبل مع رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع حسام عاشور لاعب الوسط أيضًا بهدف إحتوائه نفسيًا  وتقديره علي أن يكون القرار النهائي له سواء بالاعتزال أو الاستمرار في الملاعب في العروض التي تلقاها.

ولم يتلق عاشور أي عرض رسمي حتي الان في ظل غموض الرؤية حول مسابقة الدوري والنشاط الرياضي بشكل عام ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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