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اقتصاد

مليار دولار قيمة صادرات مواد البناء خلال يناير وفبراير 2020

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:28 م
مواد البناء
مواد البناء
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية بنسبة 14.4% خلال شهري يناير وفبراير 2020، لتسجل 1.026 مليار دولار في مقابل 896.584 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

وأوضح التقرير الشهري الصادرعن المجلس التصديري لمواد البناء اليوم/ الثلاثاء/ استحواذ 10 دول على 78% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 799 مليون دولار في مقابل 638 مليون دولار بارتفاع 25.2%.

وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى الإمارات خلال أول شهرين من العام الجاري بنسبة 43% لتبلغ 406 ملايين دولار في مقابل 284 مليون دولار، مستحوذة على 39.6% من إجمالي قيمة الصادرات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى كندا خلال يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 135 مليون دولار في مقابل 103 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 31%، ولإيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 73 مليون دولار في مقابل 65 مليون دولار، ولتركيا بنسبة 44% لتسجل 22 مليون دولار في مقابل 15 مليون دولار. 

وشهدت صادرات مصر من مواد البناء ارتفاعا إلى لهولندا بنسبة 163% لتبلغ 2 مليون دولار في مقابل 8 ملايين دولار، ولإسبانيا بنسبة 31% لتسجل 21 مليون دولار في مقابل 16 مليون دولار، وللسودان بنسبة 14% لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار.

وتراجعت صادرات مواد البناء إلى أمريكا بنسبة 48% لتبلغ 19 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري في مقابل 36 مليون دولار خلال أول شهرين من 2019، وللسعودية بنسبة 14% لتبلغ 52 مليون دولار في مقابل 61 مليون دولار، ولليبيا بنسبة 7% لتبلغ 30 مليون دولار في مقابل 32 مليون دولار.

وارتفعت صادرات "الحلي والأحجار الكريمة" بنسبة 40% خلال يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 537 مليون دولار مقابل 383 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 ، و"المواد المحجرية والمعدنية" بنحو 19% لتسجل 56 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار، و"المواد العازلة" بنحو 6% لتبلغ 3.854 مليون دولار مقابل 3.652 مليون دولار، و "الألومنيوم ومصنوعاته" بنحو 4% لتبلغ 98 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من "المواسير" لتبلغ مليون دولار مقابل 811 ألف دولار بنمو 48%، و" الزجاج ومصنوعاته" لنحو 65 مليون دولار في مقابل 61 مليون دولار بنمو 7%، و "الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب" بنسبة 19% لتبلغ 35 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من "نحاس ومصنوعاته" خلال يناير وفبراير 2020 بنحو 26% لتسجل 22 مليون دولار مقابل 30 مليون دولار، و"الرخام والجرانيت" بنحو 23% لتبلغ 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.

وتراجعت صادرات"السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف " بنحو 1% لتسجل ما قيمته 21 مليون دولار مقارنة بنحو 25 مليون دولار، ، و "الحديد الصلب والصب" بنحو 17% لتبلغ 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار .

وانخفضت صادرات مصر من "الأدوات الصحية" بنحو 15 % لتبلغ 21 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار، و"الأسمنت" بنحو 8% لتبلغ 20 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار.

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