بقيمة 10 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2020

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 24-3-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو693 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 683 جنيهًا، بقيمة تتراوح من 7 إلى 10 جنيهات، حسب الأعيرة، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم، الثلاثاء، 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.





وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





سعر جرام الذهب عيار 24 نحو792جنيها بعد أن كان يسجل 782 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 726 جنيها بعد أن كان يسجل 716 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو594 جنيها بعد أن كان يسجل 585 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 462 جنيها بعد أن كان يسجل 455 جنيها.





سعر الجنيه الذهب 5544 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



