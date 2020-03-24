رئيس الوزراء : تطبيق قانون الطوارئ على المخالفين

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.









واضاف مدبولي انه قرر مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات و المعاهد لمدةً ١٥ يوما اخرى ، ويستمر قرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة في المؤسسات لمدة ١٥ يوما من يستثني من هذا القرار المستشفيات والمراكز الصحية .





تطبيق العقوبات غرامات تصل ٤ الاف جنيه و تصل الى الحبس وناشد المواطنين باتباع التعليمات حتي لا يقع تحت طائلة القانون.