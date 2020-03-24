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أول تعليق من مجلس الوزراء على ما حدث في الإسكندرية.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:14 م
مصطفى مدبولى، رئيس
مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
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هاجر إبراهيم
قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك مواطنين يقومون بالتجمعات من أجل دغدغة مشاعر المواطنين البسطاء، مشيرا إلى أنها بيئة خصبة لانتشار وانتقال المرض والفيروس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن خطة الحكومة المصرية كانت مقسمة إلى 3 مراحل، وتم تخطى المرحلة الأولى وهى أن الأعداد كانت بسيطة أقل من 100 حالة، وبمجرد زيادة الأعداد كانت بداية الخطوات الأخرى وهى تعليق المدارس ووقف الطيران لتخطى الأزمة، مؤكدًا أن الدولة كانت تأخذ كل تلك القرارات وهى تضع نصب أعينها المواطنين وفقًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع أن كل خطوات الحكومة تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، موضحة أن الحكومة وجدت أنه يجب اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات الاحترازية، ومناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ومساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لكى لا تلجأ لقرارات أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن الدولة والمسئولين قررا اتخاذ قرارات أكثر شدة وأكثر قوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات كانت تحضرها، وهناك قرارات أكثر شدة من الممكن اتخاذها فى الفترة القادمة إذا تطلب الأمر.

وأكد أنه سيتم تطبيق حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من يوم غد الأربعاء، لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف جميع  حركات وسائل النقل.
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