أول تعليق من مجلس الوزراء على ما حدث في الإسكندرية.. فيديو

وتابع أن كل خطوات الحكومة تهدف لأمانة وسلامة المواطنين، موضحة أن الحكومة وجدت أنه يجب اتخاذ حزمة أخرى من الإجراءات الاحترازية، ومناشدًا المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية ومساعدة الحكومة فى تطبيق القرارات، لافتًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة لكى لا تلجأ لقرارات أكثر صعوبة.





وأشار إلى أن الدولة والمسئولين قررا اتخاذ قرارات أكثر شدة وأكثر قوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، مضيفًا أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات كانت تحضرها، وهناك قرارات أكثر شدة من الممكن اتخاذها فى الفترة القادمة إذا تطلب الأمر.





وأكد أنه سيتم تطبيق حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من يوم غد الأربعاء، لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف جميع حركات وسائل النقل.