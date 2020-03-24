تامر حسنى يشيد بقرارات مجلس الوزراء الاحترازية لمواجهة كورونا





وجّه الفنان تامر حسنى مجموعة من النصائح للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال نشر صورة لزجاجة مياه. ومن ناحية أخرى





وعلق تامر حسنى على الصورة: " صباح الفل لكل متابعيني وغير متابعيني، بفكركم زي ما بفكر ولادي كل يوم لو سمحتوا".





وأضاف تامر حسنى : "كل شوية اشربوا مياه أو مشروبات دافئة أو كوباية مياه عليها عصرة ليمون صغيرة، كلهم حلوين اجعلوها عادة ثبتوها".





وتابع تامر حسني ساخرًا: "كل شوية نشرب مياه مقولتش برميل مياه بقول شوية مياه، ونفكر بعض كل يوم إن شاء الله أول ما نصحى وقبل ما ننام ضروري وحياة أحبابكم".





وأنهى تامر حسنى تعليقه: "نفكر بعض ونثبت الرسالة دي أو غيرها على الواتساب والسوشيال ميديا ((اشرب مياه حالًا بعد اذنك)) نبعتها لبعض كل يوم في أي وقت ملهاش مواعيد .. في حفظ الله".





وشارك تامر حسني في تحدي الخير وساهم في مساعدة 400 أسرة بسبب فيروس كورونا.

أشاد الفنان تامر حسنى بالاجراءات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء المصرى منذ ساعات قليلة للوقاية من فيروس كورونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال إعادة نشر القرارات التى جاءت ضمن بيان رئاسة الوزراء.