أعلن اتحاد مصارف الكويت، قيام البنوك المحلية، بتأجيل مدفوعات أقساط القروض والتسهيلات للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك.

وأوضح اتحاد مصارف الكويت - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن القرار جاء استجابة لرغبة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية التي أسقطتها الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين في هذه الظروف الدقيقة، وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما من شأنه تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه تقرر تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى، وتأجيل أقساط البطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

وأشار إلى أنه تقرر كذلك تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.

وأكد اتحاد مصارف الكويت، أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلة البنوك على ما اعتادت عليه من التزامها بالمسئولية الوطنية والاجتماعية، مشددا على أن البنوك ستواصل بذل جهودها لمراعاة مصالح عملائها وتقديم كافة خدماتها لهم.

وشدد على أن البنوك لن تدخر جهدا في اتخاذ أية تدابير وإجراءات يكون من شأنها الحفاظ على الأوضاع المالية لكافة المواطنين، وذلك بما يتسق وتعليمات وتوجهات مؤسسات الدولة