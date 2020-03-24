شاهد.. المحافظات تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تواصل المحافظات اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، جيث يجرى المحافظون ونوابهم جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمحال التجارية والمقاهى ومنع الشيش وتعقيم المنشآت وغلق الأسواق الأسبوعية لمنع التجمعات.





وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بنى سويف والأقصر والسويس وأسيوط وبنى سويف جهودها لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال العامة وحملات التعقيم وتقوم بضبط الأسواق وإزالة الأسواق العشوائية.





كما يجرى المحافظون جولات في المحافظة حيث اجرى محافظ الشرقية جولة مفاجئة بمدينة ههيا للتأكد من إجراءات ضبط الأسواق، وتكثفت لجان تدعيم الفرق الطبية بالمنوفية أعمالها لمتابعة القادمين من الخارج بنطاق المحافظة بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للحفاظ علي صحة أبناء وأهالي المنوفية وللحد من انتشار فيروس كورونا.





واهتمت محافظة الوادى الجديد بإجراءات تعقيم و تنظيم حركة المواطنين المترددين علي ماكينات الصرف الآلي، وأجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية فى مدينة بنها للوقوف على إجراءات النظافة ورفع المخلفات فى ضوء مكافحة فيروس كورونا وتم إخلاء سوق الركابية بكفر البطيخ بمحافظة دمياط .





وتفقد محافظ الدقهلية السيارات المكنسية الجديدة التى انضمت لمنظومة النظافة بالمحافظة،و قرر تقديم مساعدات إغاثة مالية وعينية لعدد 14 أسرة متضررة خلال موجة التقلبات الجوية الاسابيع الماضية بمراكز اجا والمنصورة و ميت غمر و السنبلاوين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بإخلاء سوق الثلاثاء بشارع ربيع الجيزى بنطاق حى جنوب الجيزة حفاظا علي سلامة المواطنين.





وأجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءا مطولا مع رؤساء المدن عبر شبكة "الفيديو كونفرانس" بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ و تناول اللقاء الإجراءات التى تطبقها كافة المدن من تطهير للمنشآت وغلق المحلات فى الفتره الليلية والغاء التجمعات وتوفير السلع التموينية والاهتمام بالحالات الانسانية وتقديم المعونات الفورية للمتضررين وغيرها من الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين.



