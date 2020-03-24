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محافظات

علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى بيان صحفى له اليوم "الثلاثاء" عن توفير العلاج البيطرى اللازم لعدد 540 من رؤس الماشية المتنوعة وكذا 2050 من الطيور المنزلية لدى المواطنين بقرية الدبوسى بمركز شربين وذلك فى اطار القافلة البيطرية التى تم تنفيذها بالقرية المذكورة من خلال قطاع الطب البيطرى بالمحافظة بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة.

جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية.

واوضح محافظ الدقهلية ان هذه القافلة تأتى فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها لتنظيم قوافل علاجية مجانية شاملة جميع الخدمات البيطرية للقرى اكثر احتياجا للخدمه البيطرية ورفع العبئ عن كاهل المربين حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنه بالقرى والمدن والاحياء بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وبمشاركة المجتمع المدنى والمستشفى الخيرى لرعايه الحيوان.

من جانبه اوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ان هذه القوافل المجانية تشمل تقديم جميع الخدمات البيطرية من تشخيص وعلاج وعمليات جراحية وتلقيح صناعى وايضا فحص تناسلى وكذلك رش وعلاج جماعى للامراض الطفيلية وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بنطاق محافظة الدقهلية.

واضاف أن اجمالى ما تم تقديمه من خدمات مجانية بيطرية للحالات التى تم علاجها بالقافلة التى تم تنفيذها بقرية الدبوسى بمركز شربين بلغت تكلفتها 16 الف جنيه.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع  الخاصه بالماشيه ولدى المربين وكذا مزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض  تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.
علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية
علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية
علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية
علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية
علاج 540 رأس ماشية و2050 من الطيور المنزلية في الدقهلية
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