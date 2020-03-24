جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

نرى الآباء من حولنا يهرعون لحماية أطفالهم من أي خطر أو فيروس قاتل مثل كورونا، لكن هناك بعض الآباء الذين لا يبالون بوجود فيروس أو غيره فهم لا يهتمون بأنفسهم ولا بأطفالهم من الأساس.





وأفادت صحيفة مترو البريطانية بأن أب وأم أميركيين تركا بلا رحمة رضيعتهما البالغة من العمر 7 أشهر تموت من الجوع والعطش داخل حفاضات مليئة بالبراز بينما كانت الصراصير تغطي جسدها بالكامل في جريمة إهمال بشعة.





وألقت الشرطة القبض على «كريستال مورو» 24 عامًا وزوجها «داستن هارلي» 19 عامًا، حيث وجهت إليهما تهم بالقتل غير المتعمد ثم تم رفع التهمة لتصبح "قتل من الدرجة الثانية" بسبب وفاة ابنتهما كيمبرلي في منزلهما في فوكي بأركنساس، ومن المقرر أن يواجها عقوبة تصل للسجن 30 عامًا.





ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث في اليوم الذي توفت فيه الرضيعة كيمبرلي لتجدها جثة هامدة لا تستجيب وبجانبها شقيقها التوأم في "حالة خطرة"، وتمكنوا من إحياء الطفلة كيمبرلي لفترة وجيزة، لكن الفتاة الصغيرة توفيت بعد ذلك خلال نقلها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطارئ.





ولاحظ المحققون المكلفين بالتحقيق في وفاة الرضيعة أن سرير الطفلة حيث كانت تنام مع شقيقها مليئ بالصراصير الزاحفة، وعلى وجه الرضيعة قد جفت إفرازات حول فمها، أنفها وأذنيها وفقًا لصحيفة مترو.





وقال الأطباء إن الطفلة بدا عليها الجفاف الشديد وسوء التغذية، وأكد تشريح الجثة فيما بعد أن كيمبرلي كانت تعاني من نقص شديد في الوزن بالنسبة لعمرها، وجثتها الصغيرة لا تظهر فيها إلا عيون غائرة، وهزال عضلي وأضلاع بارزة.