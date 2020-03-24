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محافظات

تعقيم ماكينات صرف المرتبات وتنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:03 م
تعقيم ماكينات الصراف
تعقيم ماكينات الصراف الآلي
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ايمن رياض
قامت أمانتا حزب مستقبل وطن بمركزى بنى مزار  وسمالوط شمال المنيا  تحت رعاية النائب عمرو غلاب امين الحزب بالمحافظة واشراف عمرو عبد الغنى الحصرى امين مركز مغاغة، ومحمد نشات العمدة امين مركز سمالوط بعمل مبادرة لتنظيم الموظفين وتوعيتهم امام ماكينات الatm اثناء صرفهم للمرتبات مع توزيع منشورات لطرق الوقاية من الفيرس وكمامات وتطهير الماكينات بالكحول بعد كل عملية سحب ، وذلك من خلال اعضاء امانات الحزب الذين تم توزيعهم علي ماكينات الصرف الآلي . 

وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ولدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة حياةكريمه .
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تعقيم ماكينات صرف المرتبات وتنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا
تعقيم ماكينات صرف المرتبات وتنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا
تعقيم ماكينات صرف المرتبات وتنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا
تعقيم ماكينات صرف المرتبات وتنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي في المنيا
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