"صحفي يفضح رئيس " .. ترامب البرازيل يرى كورونا خدعة إعلامية ويهدم اقتصاد الدولة

قد يتفشي مرض كورونا Covid-19 بشدة بين العمال البرازيليين والفئات الأكثر فقرًا من السكان في الولة الواقعة في امريكا اللاتينية، كما يتوقع جوستافو جيريرو، المحرر التنفيذي لمجلة "وورلد تنيشنز"، موضحا كيف يمكن للسياسات النيوليبرالية لحكومة بولوسارنو أن توجه ضربة أخرى لشعبية الرئيس المتراجعة.









على الرغم من استمرار انتشار الفيروس التاجي، ما دفع الدول إلى اتخاذ تدابير طارئة وفرض الحجر الصحي على مستوى الدولة، لا يزال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يطلق على "أزمة كوفيد 19" هستيريا و "خدعة إعلامية".









أثار تعامل الرئيس البرازيلي مع الوباء بالفعل استياءً عامًا، بدءًا من 19 مارس، شهدت ساو باولو وريو دي جانيرو خروج البرازيليين إلى شرفاتهم وضرب القدور والمقالي محتجين ضد الرئيس.









وحتى 24 مارس، أفاد وزير الصحة البرازيلي بوقوع اصابات بين 1891 شخصا بـ Covid-19 بالاضافة الى 34 حالة وفاة، ما ادى الى تفاقم التوترات في البرازيل.









وقد أضاف الوباء إلى التوترات الاجتماعية السياسية التي تتصاعد في أمريكا اللاتينية لأكثر من شهر بسبب خلاف بولسونارو مع المحكمة العليا في البلاد والكونجرس الوطني.









وكان الدافع وراء الخلاف هو استخدام 30 مليار ريال (6.2 مليار دولار) من الميزانية الفيدرالية.









ولكسر الجمود ، حث الرئيس البرازيلي أنصاره على النزول إلى الشوارع في 15 مارس والتصدي للفروع التشريعية والقضائية. ردًا على المسيرة التي نظمها أنصار الرئيس، ونواب المعارضة وجماعات المجتمع المدني البرازيلية على مستوى البلاد.









وتعرض بولسونارو لانتقادات شديدة بسبب عقد تجمعات عامة "مناهضة للديمقراطية" وسط تفشي كوفيد 19.









ويقول جوستافو جيريرو ، المحرر التنفيذي لمجلة "وورلد تنيشنز": 'اقترح بولسونارو دائمًا أن يكون المرشح المناهض للنظام، ويربط النظام باليسار السياسي. والنظام بالنسبة له يعني المؤسسات الديمقراطية.









وأضاف أن "حكومة بولسونارو ليست متوازنة فحسب، بل خاضعة تمامًا لإدارة ترامب البرازيل".









ووفقا لـ جيريرو، فإن لامركزية السلطة السياسية ذات أهمية قصوى للبرازيل وشعبها. لتوضيح وجهة نظره ، واشار الى أن زعيم مجلس النواب رودريجو مايا هو الذي حذر الرئيس البرازيلي من المغامرة العسكرية المحتملة تجاه فنزويلا في أعقاب محاولة الانقلاب في يناير 2019 في كاراكاس المدعومة من الولايات المتحدة.









وتابع "كما اتخذت المحكمة الاتحادية العليا وبعض قادة الكونجرس البرازيلي والمحافظين ونقابة المحامين موقفا ضد التصريحات التي أدلى بها نجلهم، النائب الاتحادي إدواردو بولسونارو، الذي تحدث بلهجة تهديد، في مقابلة حول إمكانية طبعة من "AI-5 جديد" - وهو قانون مؤسسي تم اعتماده في وقت الديكتاتورية العسكرية، كان أول إجراء له إغلاق الكونجرس الوطني ، حسب جيريريو، الذي يعرب عن مخاوفه من أن الحركات التي تدعم بولسونارو تؤيد اختتام المؤتمر الوطني والمحكمة الفيدرالية العليا وكذلك إنشاء AI-5 جديد.









وقال "بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية ، عندما يدعو إلى مظاهر يكون لها نهاية في جدول أعمال السلطة التشريعية والقضائية ، ولا سيما المحكمة الاتحادية العليا ، فالرئيس يجرح زخرف المنصب ويرتكب جريمة مسؤولية، وفقا للمادة 85 ، 2 ، من الدستور الاتحادي في البرازيل.









وأعلنت برازيليا حالة الطوارئ الوطنية في 20 مارس ، في حين اختار بعض حكام الولايات ، بشكل رئيسي في ساو باولو وريو دي جانيرو ، تقييد حركة الناس في وقت سابق.









ويمكن تفسير تردد بولسونارو في تنفيذ تدابير صارمة جزئيًا من خلال حقيقة أن اقتصاد البلاد أظهر معدلات نمو بطيئة حتى قبل الوباء: أي تعليق للأنشطة التجارية يهدد بتفاقم الوضع أكثر.









واضطرت الحكومة البرازيلية الأسبوع الماضي إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020 إلى الصفر واقتراح حزمة بقيمة 150 مليار ريال (29.55 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال في البلاد.









وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الاثنين أن الإجراءات المالية الحكومية من غير المرجح أن تمنع الضرر للنمو والتوظيف.









ويقول جيريرو: إن السياسات النيوليبرالية التي تم تبنيها كنموذج، مع تخفيض الاستثمارات في الصحة والخدمات العامة ، ستجلب الكثير من المعاناة لأفقر السكان وللعمال ، الذين يشكلون غالبية السكان.









وأضاف أن التعديل الدستوري رقم 95 الذي تم تنفيذه خلال حكومة ميشيل تمير وحافظت عليه حكومة بولسونارو جمدت موارد ميزانية الاتحاد للنفقات الأساسية لمدة 20 عامًا. لا توجد حالة مماثلة على كوكب الأرض بأكمله. إنها جريمة ضد السكان الأكثر ضعفًا'.









وفي غضون ذلك، تستمر معدلات موافقة الرئيس في الانخفاض، وفقًا للباحث، الذي توقع أن أكبر ضربة لشعبية بولسونارو ستحدث عندما تبدأ السياسات النيوليبرالية لوزير الاقتصاد باولو جويديس في التأثير على القطاعات الأكثر فقرًا من السكان بقوة أكبر.