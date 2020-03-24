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أخبار البلد

6 قرارات مهمة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:28 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد غالي
أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة منشورا هاما للتعميم على كافة المستشفيات التي توجد داخل المحافظة.


وقال المنشور "بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يتم الالتزام بالتعليمات الآتية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26/ مارس الجاري.


= تعليق العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات والكشف على المرضى والوحدات التابعة للمناطق الطبية وإمداد المراكز اطباء الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية والروماتيزم وكذلك جزء من تمريض العيادات سجلات العيادات الخارجية بالتنسيق بين مديري عموم المناطق الطبية ومديري المستشفيات طبقا للجدول المرفق.


=  صرف علاج مرضى على نفقة الدولة لمدة تكفي 3 أشهر.


= صرف اللبان الأطفال لمدة تكفي 3 أشهر.


= صرف علاج مرضى للأمراض المزمنة وغير القادرين لمدة تكفي 3 أشهر.


= إيقاف الزيارات نهائية بالمستشفيات .


= تقوم المستشفيات بإمداد المراكز الطبية بالمناطق بالأدوية اللازمة بالتنسيق مع صيدلي أول المستشفى ومدير المستشفى ومدير المنطقة ويتم هذا العمل تحت إشراف إدارة الصيدلة بالمديرية.
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