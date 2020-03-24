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أداة مواجهة كورونا .. 7 معلومات مهمة عن الأقنعة الطبية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:31 م
7 معلومات هامة عن
7 معلومات هامة عن الأقنعة الطبية
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حياة عبد العزيز
الأقنعة الطبية أصبحت أكثر انتشارا في تلك الفترة مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وإصابة العديد به.

ونستعرض من خلال التقرير التالي معلومات هامة عن الأقنعة الطبية ومتى يمكن ارتدائها وفقا لموقع newsweek.

معلومات هامة عن الأقنعة الطبية :

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- الأفراد الأصحاء فقط هي التي ترتدي الأقنعة الطبية.
- في حالة العطس والسعال تحتاج لارتداء الأقنعة الطبية.
- الأقنعة فعالة عند استخدامها مع التنظيف المتكرر لليدين.
- لا تلمس القناع الطبي أثناء ارتدائه.
- تعلم كيفية وضع الأقنعة وإزالتها والتخلص منها بشكل صحيح. 
- تنظيف اليدين بعد التخلص من القناع.
- لا تعيد استخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد.
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