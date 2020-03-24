غلق سايبر لخرقه أوقات الحظر في المنوفية.. صور

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار شن الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهى والكافتيريات والمحال العام والمولات التجارية وعدم تداول الشيشة بنطاق المحافظة ، فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

حيث شن مجلس مدينة تلا حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ومحلات الملابس للتأكد من غلق المحلات وفق قرار الحظر الذي صدر من رئيس الوزراء .





وتم إغلاق سايبر للأجهزة الالكترونية بالمدينة بسبب خرق وقت الحظر وفتح المحل في الأوقات الممنوعة.





الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بيانا بفرض حظر التجوال من السابعة مساء حتي السادسة صباحا وغلق جميع المحلات والمقاهي.