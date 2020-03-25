بتروحيت: 46 مليار جنيه زيادة في حجم أعمال الشركة خلال عام

أكد المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت أن الشركة نجحت خلال عام 2019 فى ترسيخ تواجدها على المستويين المحلى والإقليمى، مؤكدا على مكانتها كذراع تنفيذى لقطاع البترول المصرى داخل وخارج مصر، وذلك من خلال تبنيها سياسة جديدة لتنفيذ رؤية وزارة البترول الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة للقطاع بشكل خاص وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030 بصفة عامة.





وأضاف "لطفي" في بيان للشركة انها نفذت إستراتيجية عمل مرنة وطموحة تضمنت في مقدمة أولوياتها المشاركة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية لوزارة البترول ، كما أتاحت تلك الاستراتيجية فتح مجالات عمل جديدة لمشاركة قطاع البترول ممثلًا في شركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة المصرية بالإضافة الى تنفيذ المشروعات البترولية خارج مصر في عدة دول عربية









وأوضح انها حققت خلال عام 2019 حجم تعاقدات غير مسبوق في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها بقيمة 46 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن عام 2018 ، لافتا إلى أن حجم اعمالها من المشروعات الجارية خلال العام بلغ نحو 137 مشروعًا داخل وخارج مصر ، وان ابرز المشروعات التي ساهمت في عمليات تنفيذها داخل مصر فى صناعة البترول والغاز كل من مشروع المحطة البرية لتنمية حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في مرحلتها لثانية ومشروع المصرية للتكرير بمسطرد.









إضافة الى مشروعات مجمع انتاج البنزين عالى الاوكتين بأسيوط وتوسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومحطات حقول انتاج الغاز بغرب دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومستودعات سوميد وسونكر لتخزين البترول بالعين السخنة إضافة الى مساهمتها في العديد المشروعات القومية والتنموية لصالح الدولة من أهمها مشروعات مجمعى الأسمدة الفوسفاتية والازوتية بالعين السخنة ، ومشروعات انفاق قناة السويس وازدواج نفق الشهيد احمد حمدى 2 و مشروع انشاء مدينة العلمين الجديدة و تنفيذ اعمال الشبكة الخاصة بمحطة التبريد المركزى بالعاصمة الإدارية وتطوير الطريق الدائرى الاوسطى وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط.