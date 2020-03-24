محمد الباز يحث المواطنين على الالتزام بالقرارات للوصول إلى بر الأمان.. فيديو

ناشد الإعلامي محمد الباز المواطنين بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء والتي من شأنها حماية الوطن والمواطنين من انتشار هذا الفيروس .





قال الباز ، أن هناك دول كبرى فشلت في التصدي لفيروس كورونا وفشلوا في تقديم العلاج للمصابين.





واضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لم يتحدث اليوم كمسؤول فقط ولكنه كان يتحدث وهو لدية احساس عالي بالمسؤولية تجاه أهله وهم أهل مصر .





وأوضح أن رئيس الوزراء كان يتحدث بروح الانسانية وطالب من جميع المواطنين ان نتكاتف وان نقوم بمساعدة بعضنا البعض .





وتابع : أن من الضروري أن نقوم بتقليل الحركة من وإلى المحافظات .





واستكمل : ان المواطنين يجب ان يحافظوا على النظافة والوقاية وان يقوموا بمنع الحركة .