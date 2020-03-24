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محمد الباز يحث المواطنين على الالتزام بالقرارات للوصول إلى بر الأمان.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:56 م
محمد الباز
محمد الباز
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إبراهيم القادري
ناشد الإعلامي محمد الباز المواطنين بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء والتي من شأنها حماية الوطن والمواطنين من انتشار هذا الفيروس .

قال الباز ، أن هناك دول كبرى فشلت في التصدي لفيروس كورونا وفشلوا في تقديم العلاج للمصابين.

واضاف محمد الباز خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لم يتحدث اليوم كمسؤول فقط ولكنه كان يتحدث وهو لدية احساس عالي بالمسؤولية تجاه أهله وهم أهل مصر .

وأوضح  أن رئيس الوزراء كان يتحدث بروح الانسانية وطالب من جميع المواطنين ان نتكاتف وان نقوم بمساعدة بعضنا البعض .

وتابع : أن من الضروري أن نقوم بتقليل الحركة من وإلى المحافظات .

واستكمل : ان المواطنين يجب ان يحافظوا على النظافة والوقاية وان يقوموا بمنع الحركة .
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