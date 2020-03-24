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فن

بالفيديو.. مسار إجباري تقدم مناجاة غنائية في زمن كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:14 م
مسار إجباري
مسار إجباري
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محمد نحلة

أشكو إليك ضعفي"، من منطلق هذا الدعاء،  قررت فرقة مسار إجباري تقديمه لأول مرة بشكل غنائي،  بمزجه مع أغنيتها الجديدة "حد تايه".


وخاضت مسار إجباري مغامرة إعادة تقديم المناجاة على طريقتها الموسيقية الخاصة،  عبر مزج بين الشعر الغنائي ودعاء "أشكو إليك ضعفي"، مع إيقاعات البيز وأداء هاني الدقاق في الغناء،  وأطلقتها بشكل أغنية منفردة، تعقب خوضها منذ أيام تجربة تقديم أول حفل اونلاين في مصر.


وتتزامن حالة الأغنية وما تحملها من تضرع إلى الله والدعاء له لإزالة غمة وهموم النفس ومشاعر الخوف والقلق التي يعيشها العالم حاليا مع انتشار وباء كورونا،  الذي أجبر البشر على التباعد الاجتماعي والعزلة الشخصية في المنازل وتجنب الاقتراب من بعضهم البعض خشية انتشار الفيروس.


كما تأتي هذه الأغنية كثاني مفاجآت مسار إجباري منذ ظهور الأزمة العالمية،  حيث بدأتها مؤخرا بتقديم حفل غنائي أونلاين عبر بث مباشر على اليوتيوب، لتوعية الجمهور على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج وتجنب التجمعات،  للحد من تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع إغلاق كافة المسارح والمطاعم والجامعات وإلغاء جميع الحفلات الغنائية وفرض حظر التجوال، والأغنية من كلمات الشاعر محمد بحيري وألحان وغناء هاني الدقاق وهندسة صوت أيمن مسعود وتوزيع مسار إجباري.



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