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حوادث

بسبب فيروس كورونا.. دفن جثة ربة منزل قتلتها خلطة سحرية للتطهير بالجيزة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:51 ص
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي
صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها متأثرة بإصابتها بحالة اختناق عقب خلطها مواد كيماوية لتعقيم المنزل للوقاية من فيروس كورونا ما أنتج غازا ساما تسبب في الحادث.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفي بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق ومصرع الأم قبل اسعافها، انتقلت قوة أمنية وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن السيدة المتوفاة خلطت بعض المواد مع بعضها لصنع سائل للتعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل ما أدي لانبعاث غازات سامة، وشرحت التحريات أن المتوفاة عقب التعقيم أغلقت النوافذ ما أدي لاصابتهم جميعا بحالة اختناق.

تم نقل الزوج إلى مركز السموم، وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى.
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