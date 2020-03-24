ما هي عقوبة محرض المواطنين على النزول في ساعات حظر التجوال.. تشريعية النواب تجيب

أشاد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تطبيق حظر التجوال واتخاذ الإجراءات الاقتصادية لدعم الفئات والشعب والمعاشات وغيرهم، مؤكدًا جميعها تصب في صالح المواطن بشكل كبير.





وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العقوبات التي أعلن عنها رئيس الحكومة التي تبدأ بغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس مقبولة جدًا ودليل علي ذلك ما نشهده الآن في الشوارع من عدم تكدس مثل السابق.





وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الطوارئ به عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه أن يحرض أحد على النزول في ساعات الحظر التجوال، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات لان هذه العقوبات صارمة ولا ترحم احد في ظل انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.





وتابع النائب حديثة:" فيروس كورونا يراك وأنت لا تراه واذا أصابك لن يرحمك في حين سهولة تفادي هذا الفيروس من خلال التعليمات التي أعلن عنها وزارة الصحة والضوابط المتخذة من جانب الحكومة".





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). يأتى ذلك بعد أن



