ما هي عقوبة محرض المواطنين على النزول في ساعات حظر التجوال.. تشريعية النواب تجيب

أشاد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تطبيق حظر التجوال واتخاذ الإجراءات الاقتصادية لدعم الفئات والشعب والمعاشات وغيرهم، مؤكدًا جميعها تصب في صالح المواطن بشكل كبير.
وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العقوبات التي أعلن عنها رئيس الحكومة التي تبدأ بغرامة 4 آلاف جنيه وتصل للحبس مقبولة جدًا ودليل علي ذلك ما نشهده الآن في الشوارع من عدم تكدس مثل السابق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون الطوارئ به عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه أن يحرض أحد على النزول في ساعات الحظر التجوال، لافتًا إلى ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات لان هذه العقوبات صارمة ولا ترحم احد في ظل انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.
وتابع النائب حديثة:" فيروس كورونا يراك وأنت لا تراه واذا أصابك لن يرحمك في حين سهولة تفادي هذا الفيروس من خلال التعليمات التي أعلن عنها وزارة الصحة والضوابط المتخذة من جانب الحكومة".
يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".
وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.
وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".
وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".