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بين الناس

سكان الإمام الغزالى بإمبابة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن أشرف جلال أحمد حبشي، مقيم 70 شارع أبوبكر الصديق متفرع من شارع الإمام الغزالي  شارع الأقصر إمبابة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.


وقال في شكواه: "أصبحنا نعيش في جحيم من الكلاب الضالة التي انتشرت في شارع أبو بكر الصديق والشوارع المجاورة، وأصبحت الكلاب تهدد حياة الأهالى ولا يستطيعون أحيانا الذهاب إلى أعمالهم، وأصبح الأطفال مهددين أثناء الذهاب إلى مدارسهم، كما أن الكلاب تدخل إلى البيوت وتعوى طوال الليل ولا يستطيع السكان النوم".

 

‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪‪‎‪     ‪‎‪وناشد المسئولين التدخل لحل الشكوى للتواصل مع الشاكى: 01152517930‪‎‪

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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