الطريق إلى الـ 500 جنيه.. في 4 خطوات اعرف إزاي تاخد دعم من القوى العاملة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة، بسرعة تعويض العمالة غير المنتظمة، وذلك نتيجة تأثرها من الأحداث التي تشهدها مصر بسبب فيروس كورونا.





من جهته، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيها من القيادة السياسية والرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والتي قد تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "سعفان" أن الوزارة لديها قاعدة بيانات في مختلف محافظات الجمهورية عن العمالة غير المنتظمة، وقررنا صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها، كما تم صرف المنح لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة عبر مكاتب البريد".





وأكمل محمد سعفان: "نشكر منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية التي تدفع تبرعات لمساعدة العمالة غير المنتظمة، وخلال اليومين الماضيين تم تسجيل 25 ألف استمارة والموقع مستمر في استقبال طلبات التسجيل".





ولطريقة التسجيل للحصول على منحة الـ 500 جنيه من القوى العاملة

= الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: www.manpower.gov.eg = اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة. = اختيار اضغط هنا للتسجيل. = بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.





ويمكن الإرسال رسالة لرقم "واتس أب" 01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل من قبل

تلقى 100 ألف رسالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 ألف استمارة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg حتى الآن.