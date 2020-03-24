أول الراحلين .. الزمالك يستغنى عن كابوريا وباولو نهائيا

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، للاستغناء عن الثنائي حسام باولو وأحمد كابوريا، الذي تمت إعارتهما إلى فريق طلائع الجيش مع بداية الموسم الحالي.





وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن أمير مرتضى عرض على الفرنسي باتريس كارتيرون ملف اللاعبين المعارين من أجل حسم أمرهم من العودة أو الاستمرار، وأصبح الثنائي "باولو وكابوريا" أبرز الراحلين.





جاء ذلك من جانب المدير الفني نظرا لكبر سن الثنائي وعدم ظهورهم بمستوى جيد خلال الفترة الماضية من الدوري، علاوة على عدم استفادة الفريق من جهودهم ووجود لاعبين أفضل منهم في مراكزهم حاليا.



