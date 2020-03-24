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رياضة

أول الراحلين .. الزمالك يستغنى عن كابوريا وباولو نهائيا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:26 م
حسام باولو
حسام باولو
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محمد رشاد
يسود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، للاستغناء عن الثنائي حسام باولو وأحمد كابوريا، الذي تمت إعارتهما إلى فريق طلائع الجيش مع بداية الموسم الحالي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن أمير مرتضى عرض على الفرنسي باتريس كارتيرون ملف اللاعبين المعارين من أجل حسم أمرهم من العودة أو الاستمرار، وأصبح الثنائي "باولو وكابوريا" أبرز الراحلين.

جاء ذلك من جانب المدير الفني نظرا لكبر سن الثنائي وعدم ظهورهم بمستوى جيد خلال الفترة الماضية من الدوري، علاوة على عدم استفادة الفريق من جهودهم ووجود لاعبين أفضل منهم في مراكزهم حاليا.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس الإدارة بالاستغناء عن الثنائي بصفة نهاية وعدم إعارتهم مرة أخرى نظرا لعدم وجود عروض مالية مميزة لضمهم، وعدم حاجة الفريق لجهودهم.
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