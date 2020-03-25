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سيارات

شاهد .. أسرع سيارة في العالم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:00 ص
اسرع سيارة في العالم
اسرع سيارة في العالم
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اشرف عطية

بعد أن عرضنا عليكم في الموضوع السابق اسرع 10 سيارات في العالم نود أن نستعرض في هذا الموضوع أسرع سيارة في العالم و هي امريكية الصنع وتأتي تحت اسم “هينيسي فينوم اف 5 ” الملقبة بالوحش الكاسر أو السيارة الصاروخية .

استطاعت حقا الحصول على لقب أسرع سيارة في العالم لبلوغها سرعة تصل إلى 485 كم في الساعة تتميز بخفة وزنها لأن الشاسية المبني عليه السيارة مكون من الكاربون فايبر فهي مزودة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 7600 سي سي قادر على توفير قوة هائلة تصل إلى 1600 حصان و 1763 نيوتن متر من عزم الدوران.

المحرك عبارة عن وحدة مطورة حديثًا مصنوعة من ألومنيوم البليت وتتميز باسطوانات فولاذية مع زوج من الشواحن التوربينية ويتميز برؤوس فولاذية مقاومة للصدأ ونظام تزييت الحوض الجاف استمر تطويره أكثر من عامين وهو صمم ليعمل على زيت بلاتينوم 10W-60 البلاتيني الكامل و مضخة الغاز Shell V-Power Nitro + لتحقيق أهداف الأداء.

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هذا المحرك الجبار متصل بفتيس 7 سرعات يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم بالساعة خلال ثانيتين فقط  اما التسارع من 0 الى 300 كلم بالساعة فسيتم في خلال 10 ثوانٍ مما يعني أن فينوم أف 5 أسرع من سيارات الفورمولا 1 أما من 0 الى 400 كلم ومن ثم العودة الى سرعة 0 أي التوقف لا تحتاج هنا الى أكثر من 30 ثانية، مما سيجعلها أسرع من الأسطورة بوجاتي شيرون .

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