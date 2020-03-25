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رياضة

أشرف صبحي: لم نطلب غلق الأندية.. وتحملنا 25 مليون جنيه مديونيات عن بعض الاتحادات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:38 ص
حسام الحارتي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحملت مبلغ 25 مليون جنيه مصري مديونيات على بعض الاتحادات الرياضية لدى استاد القاهرة .
وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية باستمرار للاستقرار على أفضل استعداد اللاعبين الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية.

وتابع:" الاستعدادات للأولمبياد كانت مستمرة حتي صدر قرارنا اليوم، لم نوقف النشاط نهائيا، ولم نطلب إغلاق الأندية، ونحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الاستعداد".

وواصل:" تحملنا مديونية على بعض الاتحادات الرياضية لدى استاد القاهرة بحوالي 25 مليون جنيه وبعد دراسة الموقف اتخذنا قرارًا بتحمل الوزارة المبلغ ".

واختتم حديثه: "لم نتحمل مديونية أي أندية تجاه استاد القاهرة ولكن تحملنا مبالغ خاصة بالاتحادات الرياضية".

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