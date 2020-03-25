أشرف صبحي: لم نطلب غلق الأندية.. وتحملنا 25 مليون جنيه مديونيات عن بعض الاتحادات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحملت مبلغ 25 مليون جنيه مصري مديونيات على بعض الاتحادات الرياضية لدى استاد القاهرة .

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يتواصل مع اللجنة الأولمبية المصرية باستمرار للاستقرار على أفضل استعداد اللاعبين الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية.





وتابع:" الاستعدادات للأولمبياد كانت مستمرة حتي صدر قرارنا اليوم، لم نوقف النشاط نهائيا، ولم نطلب إغلاق الأندية، ونحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الاستعداد".





وواصل:" تحملنا مديونية على بعض الاتحادات الرياضية لدى استاد القاهرة بحوالي 25 مليون جنيه وبعد دراسة الموقف اتخذنا قرارًا بتحمل الوزارة المبلغ ".





واختتم حديثه: "لم نتحمل مديونية أي أندية تجاه استاد القاهرة ولكن تحملنا مبالغ خاصة بالاتحادات الرياضية".



