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مرأة

في دقائق.. 3 مشروبات ترفع الضغط المنخفض بدون أدوية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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رشا عوني
يتعرض البعض لانخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ وهو ما قد يعرضهم لمضاعفات اخرى كارثية، ويحتار الكثير فيما يشربونه بمجرد الشعور بانخفاض ضغط الدم المفاجئ وخاصة كبار السن فى ظل فرض حظر التجول وصعوبة الخروج من البيت .

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بحسب نصائح موقع health24 إليك أفضل 3 مشروبات ترفع الضغط المنخفض في دقائق.

1-ماء بملح: وهو حل سريع لعلاج ضغط الدم المنخفض حيث يزيد الملح نسبة الصوديوم في الدم فيعمل على رفع ضغط الدم ، لكن يفضل عدم الإفراط في تناول الماء بالملح كثيرا إلا في أضيق الحدود إذا لم يتوفر مشروب آخر لرفع الضغط المنخفض.
2-كوب عرقسوس : فهو يعمل بشكل سريع على رفع الضغط المنخفض رغم أن الكثير ينفرون منه بسبب طعمه إلا أنه مفيد لمرضى الضغط المنخفض
3-فنجان قهوة : حيث تحتوي على الكافيين الذي يعمل فورا على رفع مستوى الضغط المنخفض
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