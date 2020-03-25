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أخبار العالم

ترامب يعلن قرارًا عاجلاً بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم نشهدها منذ عقود، معلنًا أن إدارته تعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستظل "قوة اقتصادية رائدة ونحن نحقق نصرًا على فيروس".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من اليوم إلغاء تشريع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان مجلس النواب الأمريكي أصدر تشريعًا بأغلبية كبيرة في منتصف شهر مارس، خصصت فيه مليارات الدولارات للإجازات المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة، وتوفير الاختبارات المجانية للكشف عن الفيروس.

يأتي ذلك على أثر إعلان ترامب حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، وهو القرار الذي يمنحه سلطات واسعة في توفير الأموال لمواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ولم تنل حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة تريليوني دولار لمواجهة كورونا موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الديمقراطيون إنها تقدم القليل من المال للولايات والمستشفيات وتخلو من قيود على صندوق لمساعدة الشركات الكبيرة.

إلى ذلك، أكد ترامب أن الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأمريكية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن إدارته ستواصل قديم المعدات والأقنعة وتحقيق الإنجازات في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتابع: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".

وواصل أن فيروس كورونا ستهدف نحو 170 دولة وسنواصل جهودنا  لهزيمته.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قيود الفيروسات التاجية الجديدة الموجودة مؤخرًا ، قائلًا إن علاج المرض يجب ألا يكون أسوأ من المشكلة نفسها.

وقال ترامب إنه يعتقد أن المزيد من الناس سيموتون إذا لم ترفع القيود المفروضة على نظام كوفيد 19 في الولايات المتحدة قريبًا.

وقال ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إنه "يحب أن تنفتح البلاد وتتوق إلى الذهاب بعيد الفصح" ، والذي سيتم الاحتفال به في 12 أبريل ، مضيفًا أنه منح البلاد بالفعل أسبوعين لمحاولة إبطاء الفيروس.

ووفقًا لترامب ، فإن عشرات الآلاف من الأمريكيين يموتون من أمراض وحوادث أخرى بما في ذلك الإنفلونزا الموسمية وحوادث السيارات ، ولكن "نحن لا نغلق البلاد". مضبفا أن أمريكا "ليست مبنية لإغلاقها، ويمكن تدمير بلد بهذه الطريقة عن طريق إغلاقها".

وتابع "سنقيم في ذلك الوقت وسنمنحه مزيدًا من الوقت إذا احتجنا إلى مزيد من الوقت، لكننا بحاجة إلى فتح هذا البلد. علينا العودة إلى العمل ، في وقت أقرب بكثير مما يعتقده الناس" 

وقال الرئيس الأمريكي "لا يمكننا أن نترك العلاج أسوأ من المشكلة نفسها، وفي نهاية فترة 15 يومًا، سوف نتخذ قرارًا بشأن الطريقة التي نريد أن نذهب بها".
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