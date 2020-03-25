على أصولها.. طريقة عمل الكبدة البلدي

اذا كنتم من عشاق تناول الكبدة البلدي، فقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك طريقة عمل الكبدة البلدي على أصولها، وكما تقدم في المحلات والمطاعم.
وقت التحضير : 5 دقائق
وقت الطبخ : 10 دقائق.
تكفي : ٤ افراد
ويمكن تقديم طريقة عمل الكبدة في اي وقت، حيث انها اكلة تتناسب مع وجبة العشاء، أو الغداء، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود، ويمكن تحضيرها بسرعة، واليكم الوصفة بالتفصيل..
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طريقة عمل الكبدة البلدي :
مقادير طريقة عمل الكبدة البلدي :
كيلو كبدة بلدي شرائح
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة سمنة
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة عمل الكبدة البلدي :
1- في طاسة على النار نقلب الكبدة بالسمنة، والثوم، ونضيف التوابل
2- عند تماما النضج على حسب الرغبة، يتم رفعها من على النار.
3- تقدم مع السلطة والطحينة، والعيش.