على أصولها.. طريقة عمل الكبدة البلدي

وقت التحضير : 5 دقائق

وقت الطبخ : 10 دقائق.

تكفي : ٤ افراد

مقادير طريقة عمل الكبدة البلدي :

كيلو كبدة بلدي شرائح

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود





طريقة عمل الكبدة البلدي :





1- في طاسة على النار نقلب الكبدة بالسمنة، والثوم، ونضيف التوابل





2- عند تماما النضج على حسب الرغبة، يتم رفعها من على النار.



