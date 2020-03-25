بالأسود المكشوف.. رانيا منصور تبرز أنوثتها فى فيديو جديد

نشرت الفنانة رانيا منصور فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وانيقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت رانيا منصور ببلوزة باللون الأسود من الحرير، وقد تركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة انسيابية.
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فيما أكملت رانيا منصور إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف رانيا منصور في ارتداء اكسسوارات ، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة، واليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..